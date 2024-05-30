3人掛けソファ　ヘッドレスト、オットマン付き

カラー···ブラウンサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）一目惚れして村内家具にて購入とても気に入っていましたが、今年引越して設置しましたが部屋には大き過ぎてほぼ使用しなくなってしまいましたので出品致します。2019年に12万円前後で購入しました。レザーテックスソファヘッドレスト付き（１ケ）オットマン付き（１ケ）期間限定で、レザーケア用プロテクター、クリーナーをお付けします！中身は7〜8割残ってます。横幅2m（肘掛けの1番端先から）奥行約82㎝高さ63㎝（背もたれ無し高さ）（背もたれ有り高さ75㎝位）中古品になりますので、多少の汚れ傷などはあります。ご理解ある方のみお願い致します。座った感じは柔らかめ。ヘタリは今の所感じません。脚、クッション類は取り外し可能。※必ず取りに来れる方限定※〜神奈川県横浜市都筑区〜日程、日時は打ち合わせしましょう。大物になりますので、適応車種で来てください。車への運搬は希望があればお手伝い致します。※他でも出品していますので、ご了承下さい。宜しくお願い致します。



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