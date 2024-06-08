要問合わせ♥️海外ホテルインテリア♥️クラシック　ソファー　ベッド

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♥️三人用一つの御値段北海道沖縄は送料お問い合わせ下さい決められたスペースに、ソファとベッドの2台を置きたい。そんな贅沢なご要望には、ソファベッド。実はこちらのソファ、背もたれを後ろにクルンと倒すと簡単にベッドに！【補足】イメージ画像に一緒に写っている他の家具や小物等は含まれません。実物に近い状態で撮影していますが、撮影時の光の加減やお客様のPC設定により若干の色合いが異なる場合がございます。予めご了承ください。3人掛幅213cmソファベッド脚付きSIZE(cm)(約)幅213×奥行き93～123×高さ82～123／座面までの高さ45材質張り材：ポリエステル100％フレーム：天然木材、MDF本体：ウェービングベルト座クッション：ウレタンウォーム背クッション：ポリ綿、チップウレタン