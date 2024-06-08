ロフトベッド／ニトリ

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スチール製ロフトベッド大型家具のため、取りに来られる方に限らせていただきます。(神奈川県茅ヶ崎市)最大の部材が200cmx106cmです。これが載せられる車が必要となります。(画像3枚目参照)\u003c商品サイズ\u003e幅210x奥行106x高さ188cmベッドまでの高さ148cmハシゴは左右どちらでも付けられます。(画像1・2参照）目立ったキズ、サビ、汚れありませんが、ハシゴの足のキャップが割れて結束バンドで補強してあります。（画像8枚目参照）なお、組立説明書はありません。現在販売中のベッドの説明書を参考にして組み立てて下さい。ネットに出ています。(9枚目参照）工具は、六角レンチ2本と13mmレンチかモンキーレンチが必要です。六角レンチはお付けします。（7枚目参照）組み立ては大人2人必要で、所要時間約30分です。是非、ご検討ください♪