dinos ディノス 4wayソファベッド ファブリック 3シーター 北欧 ...

掲載商品をご覧頂きありがとうございます^^配達等のご案内に関しては下段に記載しております。 お手数ですが、ご購入の前に必ずご一読下さいませ。【サイズ】高さ：65cm座高：35cm幅 ：190cm奥行：８３〜102cm【商品内容】dinosディノス4wayソファベッドファブリック3シーター北欧ナチュラルなお部屋から北欧調、モダンテイストなお部屋まで、どんなインテリアにも合わせやすい万能カラーとデザインです。背もたれは3段階の可動式で、ベッドになるだけでなく、ソファ時のくつろぎスタイルもお選びいただけます。さらに両サイドの肘掛けはそれぞれ6段階の可動式なので、肘付ソファ、肘なしソファ、カウチソファ、ベッドと1台で4通りの使い方が自由自在です。【コンディション】使用感なく美品です。なお、新品ではございませんので上記以外にも通常使用における使用感はあるものとお考え頂けますと幸いです。ご要望があれば気になる箇所の画像を追加しますのでお気軽にお問合せ下さい。【お引き渡し及び配達方法】配達をご希望の場合は品物の代金に送料を追加し再出品致します。お手数ですがご購入の前にコメントにてご申告をお願い致します。内容は下記の3種類よりお選び頂けます。①直接引き渡し神奈川県で引き渡しをお願いしてます。日時等はお気軽にご相談下さい。②神奈川又は東京へ配達別途送料5,500円頂けますと配達可能です。家具専門の配送業者様へ委託します。到着時間の事前予約は出来ません。お届け時間は配達日の前日に配送業者様よりご連絡となります。予約状況次第でお届けまで2週間以上お待ち頂く場合もありますので予めご了承くださいませ。 ③神奈川東京以外、又はお急ぎでの配達たのメル便にて配達を手配します。この品物サイズの場合、送料18,500円を頂けますと一部の対象外地域を除いた全国各地へ配達可能です。その他何かご相談等がありましたらお気軽にお問合せ下さい。#dinos#ソファ#ソファベッド#ニトリ



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