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ソファ（ブラック）一人掛け　椅子　ダイニングチェア
商品番号 Y48390745659
商品名

ソファ（ブラック）一人掛け　椅子　ダイニングチェア
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 6,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Elma　1Pソファブラック1人掛けです張り地は、お手入れしやすいPVCです背面や肘掛けにもPVCが張られています幅650×奥行700×高さ740mm（梱包サイズ：幅600×奥行380×高さ570mm）座面高：約390mm本体重量：9.8kg（梱包重量：11.0kg）組立式（約25分/付属の工具にて組立）1個口張り材：合成皮革（PVCレザー）内材：ウレタンフォームフレーム：スチール（エポキシ粉体塗装）原産国：ベトナムsaka-4↓チェアー出品一覧はこちらから#ラックちゃんチェアー・購入前にコメントをお願いします・土日祝の発送は行っておりません・沖縄、離島の発送はおこなっておりません・お値下げしておりません#ラックちゃん
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