極上品 有田焼 沈香壷 特大約115cm 古許窯 染錦 金彩花鳥雉図 大壺 飾壷

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種類...壺■サイズ／高さ×幅…約115×44㎝佐川飛脚便240サイズでの発送になります。***発送詳細***入金確認後5営業日以内に発送致します。※直接引き取りも可能です。梱包は丁寧に行っておりますが、商品の性質上破損しやすい物もございます。運送時の振動や衝撃があり破損する可能性がありますので、破損があった場合の保険適用範囲について以下をご確認下さい。運送中の破損があった場合は速やかに当方までご連絡下さい。商品の運送事故による修復不可能な深刻な破損が認められる場合のみ運送会社の対応により返品、返金、修理等の保険の適用になります。保険を利用するのに受取連絡後に運送会社による現場での破損状況確認が必要となります。勝手に返送されますと保険の適用外となりますのでご注意ください。***注意事項***新品と明記のない商品はすべて中古扱いになりますのでご理解の上、ご入札お願いします。経年経過によるスレや汚れがある場合があり、掃除などしておりませんのでご了承ください。使われているパソコンのディスプレイの状態により、実物と色合いが若干異なることがあります。特に記載がない場合は写真のものが全てとなります。