プリズムストーン レアストーン100個 ディアクラウンケース セット

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レアストーン約90個とディアクラウンのケースのまとめ売りです。数年前のものなので傷や汚れはございます。ご了承いただける方のみご購入お願いいたします。即購入可何か気になることやご要望等ございましたらお気軽にコメントください。プリズムストーンプリティーリズムDearcrown