新品iittala　ティーマ　ボウル　4個　セット

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商品詳細
カラー パールグレー 2個 リネン 2個サイズ 15cm2023年9月にプレゼントで頂きました。箱とシールタグははがしてありませんが未使用です。使用する機会がないため出品致します。単品購入は不可でお願い致します。
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