立杭焼カップ＆ソーサーと萩焼カップ＆ソーサー2客組

カラー···ブルーグラス/カップ/酒器···コーヒーカップ＆ソーサー切子/焼き物ブランド···その他焼き物ボードに置いていた未使用品です。ブルーのグラデーションがとても綺麗です。おおよそカップ 高さ6.8直径8ソーサー直径14.2くぼみがないのでお皿としてもお使い頂けると思います。刻印はありませんが丹波 陶の郷で購入しました。未使用ですが中古品となりますのでご理解お願い致します。マットは含みません。らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更もありますのでご了承お願い致します。



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