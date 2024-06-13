ボブ・マーリー、レゲエ、アメリカン雑貨、マルチカバー、ラグ

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新品未使用USARAGアメリカンラグ●サイズ：130×160cm●特徴：ボブ・マーリー●素材：コットン●生地：織物●重さ：1キロ●洗濯：手洗い洗濯機で洗う時に網目が細かい洗濯ネットを使用●アイロン：可●ホットカーペット対応：可colorfulな綿糸で編み上げた1枚です。プリントではありません。アメリカンラグ特有の縁切りっぱなしデザインで野性味がございますが、味として捉えて頂けますと幸いです。壁に飾ってお部屋のインテリアとして勿論、キャンプラグやブランケット、マルチカバーとしても使えるので様々な場面で活躍できます。#ヴィンテージ#madeinUSA#アンティーク#レトロ#カントリー#模様替え#ジャガード#ソファーカバー#ベッドカバー#インポートラグ#アクセントラグ#絨毯#ラグ#海外#カーペット#タペストリー#マット#ブランケット#ひざ掛け#肩掛け#マルチカバー#アメリカンスタイル#北欧#雑貨#古着#インテリア#オシャレ#センス#インスタ映え#SNS映え#男前#かっこいい#可愛い#動物#写真#デザイン#芸術#絵#プール#サーフィン#西海岸#キャンプ#レジャーシート#ペンドルトン#ネイティブ#アメリカン#キャンプラグ#アウトドア#ピクニック#山#行楽#あったか商品#あったかグッズ#防塵#テレビカバー#パソコンカバー#ピアノカバー#車用品#車中泊#ガレージ#リビング#書斎#庭#コレクションニトリ、ZARAHOME、H＆M、イケア好きな方におすすめ