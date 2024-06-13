ソファ　Ｌ字型　カウチソファ　3〜4人掛け

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※こちらは即購入はご遠慮ください。購入希望の方はコメントからご連絡お願いします。5年前に家具店で購入した定価13万のソファです。購入時、子供も中学生以上だったので、あんまり座っている事もなく、5年経過していますが、状態はキレイな方だと思います。うっすら汚れがある部分は写真でご判断ください。(座面カバーは裏面にチャックがあるので、外して洗濯できそうです。)喫煙者ナシ、ペットナシです。買い替えのため、出品します。各サイズは以下のとおりです(写真の番号参照)①235②145③175④90⑤62⑥50(座面から32)⑦70クッション45✖️45７個付カラー···グレーサイズ···4人掛け～（201cm～）テイスト···シンプル・ベーシック直接のお渡しも可能です。大きな品の出品は初めてなので、購入のタイミングで、発送方法など教えて頂けると助かります。#ソファー#ローソファ