スターバックス ★ ホリデー フレンズ LED タンブラー ★ スタバ 正規品

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★予めご了承ください★・早い者勝ち！別の方と交渉中やコメントを頂いている最中でも、先にご購入頂いた方を優先させて頂きます。・専用ページをお作りした場合でも、別の方が先にご購入した場合はそちらが優先になります。・スタバタンブラーꔰꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꗥꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔰサンタ、ジンジャーブレッドクッキーなど、クリスマスキャラクターたちとのクリスマスディナーの風景がデザインされたLEDタンブラーです。底面のスイッチを入れるとタンブラー下部にライトが３分間灯ります。（底面のスイッチをONにした状態でタンブラーを振った場合もON/OFFになります）※洗浄時のスイッチをOFFにした状態で、洗浄してください。※宅配の都合上、電池は付いておりません。予めご了承ください。・新品未使用・355ml(トールサイズ)・プラスチック製タンブラー・海外限定品・韓国スタバ正規品(偽物は取り扱いしません。)・その他：商品の性質上、細かな擦れ等がある場合があります。・カメラやPCの環境、光の加減等で多少商品写真色の違いがある場合がございます。#Starbucks#スターバックス#スタバ#タンブラー#マグ#韓国#中国#台湾#日本未発売#海外限定品a519