玄関スツール　アイアン♪クラシック　腰掛け

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使用しなくなった為、出品いたします。お写真に写っているシミの他、少し毛玉っぽくなっている部分がありますが、まだまだご使用いただけます。サイズ幅 最大約86cm高さ 約51cm奥行 約21cm※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。状態が悪い等のクレームはお受けできかねますので、ご質問がございましたらコメントにてお気軽にお尋ねください^_^3万円弱程で購入したように思います。中古品ですので、お安く出品しております。ご理解をいただける方のご購入をお願いいたします。らくらくメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便を変更する場合がございます。ヨーロッパスツールアンティークアイアン腰掛け玄関ベンチ