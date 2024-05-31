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玄関スツール　アイアン♪クラシック　腰掛け
商品番号 M61605151847
商品名

玄関スツール　アイアン♪クラシック　腰掛け
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用しなくなった為、出品いたします。お写真に写っているシミの他、少し毛玉っぽくなっている部分がありますが、まだまだご使用いただけます。サイズ幅　最大約86cm高さ　約51cm奥行　約21cm※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。状態が悪い等のクレームはお受けできかねますので、ご質問がございましたらコメントにてお気軽にお尋ねください^_^3万円弱程で購入したように思います。中古品ですので、お安く出品しております。ご理解をいただける方のご購入をお願いいたします。らくらくメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便を変更する場合がございます。ヨーロッパスツールアンティークアイアン腰掛け玄関ベンチ
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