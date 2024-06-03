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- 【送料無料】幅120cm セミダブル 高密度アドバンスポケットコイルマットレス
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商品詳細
新品未使用品！(セミダブル/マットレスのみ)カラー ホワイト注意事項▼誠に恐れ入りますが北海道・沖縄・離島エリアへの配送は行っておりません。出荷条件1～4営業日以内の発送予定となります。ポケットコイルマットレスは1つ1つのコイルが“点で体を支える”ので、しなやかな寝心地を体感できます。【組立品】サイズ・容量幅120×長さ195×高さ20cm（コイル数：665）規格張地：ポリエステル１００％詰め物：フェルト、ウレタンフォームメーカー品番99003#ポケットコイル#セミダブル#寝具#マットレス#寝室#韓国#韓国インテリア#インテリア#家具#住まい#ホワイト
http://narcologia.ru/goods/sucrose952840.html
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