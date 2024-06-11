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SONY MDR-CD900ST
商品番号 J57510341046
商品名

SONY MDR-CD900ST
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 6,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソニーのモニターヘッドフォン、MDR-CD900STになります！説明不用の業界標準モニターヘッドホンになります！新品未開封ですが神経質な方の購入はご遠慮ください！簡易梱包して発送致します！即購入OKです！早い者勝ちでよろしくお願いします！
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