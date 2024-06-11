SONY MDR-CD900ST

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商品詳細
ソニーのモニターヘッドフォン、MDR-CD900STになります！説明不用の業界標準モニターヘッドホンになります！新品未開封ですが神経質な方の購入はご遠慮ください！簡易梱包して発送致します！即購入OKです！早い者勝ちでよろしくお願いします！
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MDR-CD900ST | ヘッドホン | ソニー
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