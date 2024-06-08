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小鳥用　猪口　九谷焼　骨董品　レア　2個セット
商品番号 W44860126676
商品名

小鳥用　猪口　九谷焼　骨董品　レア　2個セット
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小鳥用の猪口2個セットです。九谷焼のものになります。欠けや破損等見当たりませんが、家族が小鳥(メジロ)用に使用していた器です。ご理解のある方にお取引頂けますと助かります。骨董品としてお部屋に飾って眺めていただくのにも良い絵柄となっています。小鳥用に猪口をお探しの方や骨董品をお探しの方に、お譲り出来ますと嬉しいです。#小鳥　　#メジロ　　#めじろ　　#鳥かご　　#鳥
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