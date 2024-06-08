小鳥用　猪口　九谷焼　骨董品　レア　2個セット

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小鳥用の猪口2個セットです。九谷焼のものになります。欠けや破損等見当たりませんが、家族が小鳥(メジロ)用に使用していた器です。ご理解のある方にお取引頂けますと助かります。骨董品としてお部屋に飾って眺めていただくのにも良い絵柄となっています。小鳥用に猪口をお探しの方や骨董品をお探しの方に、お譲り出来ますと嬉しいです。#小鳥 #メジロ #めじろ #鳥かご #鳥