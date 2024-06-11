美品　アメジスト 笑口 天然石　丸玉 パワーストーン　風水　スフィア　原石

直径58mm◆写真の台座が付属します。こちらは非常に形の綺麗なアメジストの笑口（わらいぐち）です。良い形はなかなかありません。◆純天然原石◆☆無着色☆天然のままです♪♪結晶がキラキラして、笑口の形がとてもよく、大きくあいていて笑口というよりも大笑口です！縁起の良い、最高な色と形だと思います！メノウ体の模様が綺麗で、LEDベースの上に置いて優しい光に癒されます。枕元にちょうどいいです♪笑口気が集まりパワーが湧き出す特別な場所「龍穴」を作り出します。この中で龍が休むと言われており、風水では、財を生み、運気をあげると言われています。凝縮されたエネルギーを放出し、金運、財運を呼び込みます。金運、財運上昇へと導く、宝物の湧き出す鉢、宝が湧き出る盆などと言われてます。・財運・金運を呼び込みたい・眠りが浅い・病気がちな方・現状生活の環境改善を考えている方サイズは目安です。細かな誤差が出る場合があります。※天然石ですので細かなカケや凹み、手作りの物ですので歪な部分やクラックなどがある場合があります。※出来る限り自然な色みになるよう撮影を心がけておりますが、お使いのディスプレイ環境によって表示される色みに差が出る場合が有りますのでご了承願います。



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