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商品詳細
スペイン陶器人形 ヴィンテージ ほうきを持つ少女ご覧いただきありがとうございます。50年ほど前スペイン旅行の際に購入しました。美しい姿とアンニュイな、時として寂しげにも見える表情が魅力的です。引っ越しの際に落として割れてしまったので補修してあります。リャドロだと思っていましたが、刻印がありません。古いものがお好きで、難ありを理解して気に入ってくださる方にお譲りしたいと思います。
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スペイン陶器人形 ヴィンテージ ほうきを持つ少女 grupomavesa.com.ec
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