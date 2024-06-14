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創作こけし　花野　　快平作
商品番号 E59673724027
商品名

創作こけし　花野　　快平作
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

創作こけし片瀬快平作品●花野高さ約23から24cm、幅11cmほどになります。付属のプレート、木箱あります。自宅保管しておりました。保存状態は綺麗だと思いますが、こけしの黒髪の後ろ側に少し擦り傷のようなものがあります。うへ素人保管の為、あくまで中古品ですので細かいキズ、汚れ等ある場合がございます。ご理解の上ご購入よろしくお願いします。種類···こけし素材···木製
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