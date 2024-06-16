博多人形　松尾　文夫　心

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文夫の「母と子」① | 松尾吉将 博多人形工房 文夫の「母と子」① | 松尾吉将 博多人形工房

【即購入大歓迎】数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。松尾文夫による博多人形 心です。使っておりませんが長期保管のため未使用に近いとしております。状態は写真でご確認ください。高さ 28cm木の板は送料分プラス800円でお付けできます。このままご購入いただいた場合にはお人形のみの配送となります。子育て家事の合間を縫って採寸コメントにお返事して参りましたが、コメント逃げがあまりにも多いため、採寸はお断りすることにしました。ご理解ください。大切に保管しておりましたが全て自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。送料削減のため簡易包装となります。衣類は圧縮する場合もございます。厳重なものをご希望の方はプラス料金にて承りますのでお申し付けください。