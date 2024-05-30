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ジバンシーコーヒーカップ６客セット
商品番号 H46159881275
商品名

ジバンシーコーヒーカップ６客セット
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柔らかな花柄のコーヒーカップセットです。未使用品になります。長期保存の為箱は黄ばみが有ります。ご理解頂ける方にお譲り致します。ソーサー直径14cmカップ直径8cm.高さ6.5cm
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