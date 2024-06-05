チャールズ\u0026レイ・イームズ ウッドスツールリプロダクト Aタイプ

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チャールズ\u0026レイ・イームズのウッドスツールリプロダクトです。フォルムはチェスの駒のようでもあり木目などの質感を十分に生かし存在感を放ち、彫刻を思わせるそのフォルムはオブジェとしても存分に楽しめるスツールです。当初はテーブルとして考えられていましたがレイ・イームズ本人が好んで座ったことからスツールと呼ばれるようになったといわれています。【仕様】サイズ：径33cmx高さ40cm素材：集成材重量：約8kg【ご注意】天然木のため、色味や濃さは個体差があり木目や節などがある場合がございます。※画像は同等商品の画像となります。ご購入後の返品・交換・キャンセルにつきましては、原則的にお受けできませんので、十分ご検討をお願いいたします。お使いのモニター等により、画像と実際のお色が若干異なる場合がございます。恐れ入りますが、土・日・祝日の発送は対応できませんので、予めご了承ください。不明な点はご質問をお願いいたします。※値引き交渉は行っておりません。申し訳ございませんが値引きの交渉のコメントは削除させていただきます。