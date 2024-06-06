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GMFT19C○北欧ヴィンテージ 3人掛けソファ トリプルソファ 本革 ローズ
商品番号 B91801667365
商品名

GMFT19C○北欧ヴィンテージ 3人掛けソファ トリプルソファ 本革 ローズ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 34,046 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GMFT19C○北欧ヴィンテージ3人掛けソファトリプルソファ本革ローズウッド検)ノルウェーVatne□□商品説明□□北欧ヴィンテージ3人掛けソファ約:実寸サイズ（mm）w2000×d830×h790×sh410※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【D】S×新品、未使用品A×展示品等の使用感少ない美品B×やや傷汚れあり、全体的には程度良好C×傷汚れ使用感ありD×年代物、アンティーク品E×ジャンク※特記事項/備考欄中央座面部分のスプリングが1箇所外れています。●送料/発送方法らくらく家財宅急便Fランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください
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GMFT19C○北欧ヴィンテージ 3人掛けソファ トリプルソファ 本革 ローズ
GMFT19C○北欧ヴィンテージ 3人掛けソファ トリプルソファ 本革 ローズウッド 検) ノルウェー Vatne
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