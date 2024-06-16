CRASH GATE クラッシュゲート*DELKA SOFA（デルカソファ）

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購入して１ヶ月未満の商品になります。部屋のサイズに合わないと思い出品いたしました。使用感はあまりなく、目立った汚れや傷もありません。以下公式サイトより商品説明定価 ¥115,500（税込）幅165cm奥行89cm高さ57～66cm長脚使用時：高さ66cm/座面高33cm短脚使用時：高さ57cm/座面高24cm座面有効サイズ：幅165×59cm重量38kg張地：ファブリック内部：ウレタンフォーム、スピニングスポンジ、フェザー脚部：アッシュ材（オイル仕上）、プラスチック（短脚のみ）背座クッション：カバーリング仕様（ドライクリーニング可）※その他公式サイトにはまだ商品説明がのっていると思います。元々ついていた付属品は全て付属しております。