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CRASH GATE クラッシュゲート*DELKA SOFA（デルカソファ）
商品番号 X67253531256
商品名

CRASH GATE クラッシュゲート*DELKA SOFA（デルカソファ）
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 25,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入して１ヶ月未満の商品になります。部屋のサイズに合わないと思い出品いたしました。使用感はあまりなく、目立った汚れや傷もありません。以下公式サイトより商品説明定価　¥115,500（税込）幅165cm奥行89cm高さ57～66cm長脚使用時：高さ66cm/座面高33cm短脚使用時：高さ57cm/座面高24cm座面有効サイズ：幅165×59cm重量38kg張地：ファブリック内部：ウレタンフォーム、スピニングスポンジ、フェザー脚部：アッシュ材（オイル仕上）、プラスチック（短脚のみ）背座クッション：カバーリング仕様（ドライクリーニング可）※その他公式サイトにはまだ商品説明がのっていると思います。元々ついていた付属品は全て付属しております。
http://narcologia.ru/goods/reproduce455855.html
http://narcologia.ru/goods/marshal127080.html
http://narcologia.ru/goods/injure481767.html CRASH GATE DELKA SOFA / クラッシュゲート デルカ ソファ
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