WEDGWOOD ティーカップ＆ソーサー フロレンティーン ターコイズ カップ

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商品詳細
WEDGWOODウェッジウッドカップ＆ソーサーフロレンティーンターコイズカップ 直径：10.5㎝ 高さ：5.5㎝ソーサー 直径：14.5㎝ 高さ：2.5㎝未使用ですが、カップボードに飾ってました。専用箱等有りませんが丁寧に包んでお届けします。カップ\u0026ソーサーティーカップ お皿/お椀/デザート食器···その他カラー···ブルー
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