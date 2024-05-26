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WEDGWOOD ティーカップ＆ソーサー フロレンティーン ターコイズ カップ
商品番号 A56275123752
商品名

WEDGWOOD ティーカップ＆ソーサー フロレンティーン ターコイズ カップ
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WEDGWOODウェッジウッドカップ＆ソーサーフロレンティーンターコイズカップ　　直径：10.5㎝　高さ：5.5㎝ソーサー　直径：14.5㎝　高さ：2.5㎝未使用ですが、カップボードに飾ってました。専用箱等有りませんが丁寧に包んでお届けします。カップ\u0026ソーサーティーカップ　お皿/お椀/デザート食器···その他カラー···ブルー
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