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- GIVENCHY yamaka JAPAN パスタ カレー皿 ５枚セット
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商品詳細
ジバンシーの大皿5枚セットです☆日本製【サイズ/約】直径：23cm高さ：4.5cm重ねて収納していたため小傷があります。
http://narcologia.ru/goods/freezer471198.html
http://narcologia.ru/goods/message967927.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring438196.html
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