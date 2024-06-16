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GIVENCHY yamaka JAPAN パスタ カレー皿 ５枚セット
商品番号 D57260619586
商品名

GIVENCHY yamaka JAPAN パスタ カレー皿 ５枚セット
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジバンシーの大皿5枚セットです☆日本製【サイズ/約】直径：23cm高さ：4.5cm重ねて収納していたため小傷があります。
http://narcologia.ru/goods/freezer471198.html
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