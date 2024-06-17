深川製磁　デミタスカップ＆ソーサー　コーヒーカップ

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商品詳細
宮内庁御用達 深川製磁デミタスカップ＆ソーサーのセットです。深川製磁らしい透明感のある美しい白磁に唐子が繊細に描かれとても上品なお品物です。カップ 直径 5.5cm程 高さ 6cm程ソーサー 直径 12.5cm程未使用品ではございますが長期保管品になります。神経質な方はご遠慮ください。
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