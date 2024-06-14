ハックマナイト 天然石スフィア 置物インテリア パワーストーン ラッキー 風水晶

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●ハックマナイトは、ポジティブなエネルギーを持ち、環境の変化に対する順応性を高める石と言われています。新しい環境に馴染めなかったり、社交性を育みたい人におすすめです。進学や転職、お引越しなどのプレゼントとしても良いでしょう。★実物撮影です★※写真の商品と実際の商品はブラウザ環境によって、多少色味が異なる場合がございます、天然石のため、クラック、かけ、凹み、インクルージョン（内包物）など予めご了承ください。管理番号、004#ハックマナイト#お守り#魔除け#インテリア#プレゼント#天然石#置物#パワーストーン#小物ファッション#浄化#幸運の石#ラッキー#開運#風水#原石#ストーン#占い#瞑想#石#運気UP#恋愛運#財運#スフィア#丸玉#一点もの種類···風水素材···石材