石手川石　流れ滝　焦げ茶色　艶々肌

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滝が流れる焦げ茶色艶々石手川石1個○産地 愛媛県石手川○重さ 約1.50kg○サイズ 巾約13.8ｃｍ 奥行約8.2cm 高さ約12.0cm全て素人計測です。（石単独）○台付き かっこいいです○その他石手川で、その昔採取された石。今は、ダム建設などで気に入るものは少ないと言われています。うぶ石です。山水画のような滝と山。自然が創ったこれぞ水石。表面の焦げ茶色艶感がとてもきれいです。（個人的感想が含まれています）自然石のため割れ、欠け等あるかもわかりません。また、素人保管であり、細かい事が気になる方のご購入をお控え願います。#水石#石手川#石#油石