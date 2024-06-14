リモージュ フランス ネコ 猫 キャット 置物 アンティーク ビンテージ ...

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商品詳細
リモージュ ネコ 猫H:約17cmW:約14cmD:約10cm(概略寸法でございます)このシリーズでは大きい方かと思います。ショーケースで長期保管しておりました。大きなキズ等はございませんが、中古でございますのでご理解頂きたいと思います。種類···その他素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、レトロ・ミッドセンチュリー ビンテージ
http://narcologia.ru/goods/update684795.html
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