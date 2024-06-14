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リモージュ　フランス　ネコ　猫　キャット　置物　アンティーク　ビンテージ
商品番号 H26151008452
商品名

リモージュ　フランス　ネコ　猫　キャット　置物　アンティーク　ビンテージ
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リモージュ　ネコ　猫H:約17cmW:約14cmD:約10cm(概略寸法でございます)このシリーズでは大きい方かと思います。ショーケースで長期保管しておりました。大きなキズ等はございませんが、中古でございますのでご理解頂きたいと思います。種類···その他素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、レトロ・ミッドセンチュリー　ビンテージ
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