

ドラえもんウッ「ド」プレート ハロー ドラえもんウッ「ド」プレート ハロー



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即、ご購入大歓迎です。ドラえもん ウッ「ド」プレート ハロー※本体以外付属しません。※画像の商品はサンプルです。実際の商品と仕様、加工、サイズが若干異なる場合がございます。ストアオリジナルのウッ「ド」プレート商品。こちらの商品は左上に「ド」、右下に「ハロー」のドラえもんがデザインされています。コースターとして飲み物を置いたり、おやつを置くのもよし、アクセサリートレイとして、その他 お皿、ネームプレート、表札、お部屋の看板、鍵置き、小物置き などなど15cm×15cmの少し大きめサイズが使いやすいプレートです。一点一点手作業で、木のパーツを組み合わせた木象嵌で仕上げています。【木象嵌（もくぞうがん）とは】木象嵌（もくぞうがん）は、木を使った木工芸です。種々の天然木材を用いて絵画や図柄を表現する木画技術です。象嵌（ぞうがん）は装飾工芸技法の一つであり、象（かたどる）、嵌（はめる）、という意味があります。■スペック・縦15cm×横15cm■原産国・日本■素材・天然木ドラえもん 日付印ドラえもん スポンジドラえもん フェイラー ハンカチなども出品中♪#りっくんママ8788キャラクターコミック・アニメ・ゲームウッドプレート主な素材···木製壁飾りの種類···その他置物···その他