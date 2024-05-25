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木彫り置き物　般若心経　手彫り
商品番号 H67961903910
商品名

木彫り置き物　般若心経　手彫り
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 3,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウンご覧頂きありがとうございます！幅約550ミリあります、実家は真言ですが遺品整理にて出品させて頂きます。商品は木材に般若心経を掘ってございますが丁寧な造りになっております。古いものなのでご理解頂きまして写真よりご覧下さい。よろしくお願いします。
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