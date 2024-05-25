木彫り置き物　般若心経　手彫り

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商品詳細
カラー···ブラウンご覧頂きありがとうございます！幅約550ミリあります、実家は真言ですが遺品整理にて出品させて頂きます。商品は木材に般若心経を掘ってございますが丁寧な造りになっております。古いものなのでご理解頂きまして写真よりご覧下さい。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe679811.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle100966.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring234996.html
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台湾桧 心経観音(般若心経光背) 33cm (ガラスケース付き:44cm)
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般若心経 | 木彫り工房のアート信州
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