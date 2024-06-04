鯨骨　クジラ　鯨　標本　頭骨等

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商品詳細
鯨骨になります。自然物のため、傷、欠け、汚れ等ご了承下さい。画像にて状態をご確認ください。梱包は緩衝材や新聞紙等を使い発送させて頂きます。また、梱包は丁寧に行いますが配送中にパーツが外れたりする場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/traverse649426.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly121584.html
http://narcologia.ru/goods/septet691019.html
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