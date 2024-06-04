ふくろう雑貨　おまとめ

chuchumama☆お願い☆プロフ必読様いつも有難うございます。※おまとめの明細ご確認をお願い致します。①プラントイズ木のおもちゃ 1,700②USJハリーポッターヘドウィグ 2,700③USAオレゴンセラミック 3,100ウインドウチャイム④有田焼楊枝入れ 1,000⑤唐橋焼目を閉じたふくろう 2,300⑥ペルー陶器ふくろう 3,200⑦ちりめん細工ふくろう 950⑧シンプルマインドアロマディフューザー 2,500⑨陶器製ふくろうでこぼこさん 1,750⑩インドミラーワーク小物入れ 1,200⑪トートバッグふくろう柄 790⑫サンファンチュニックワンピース 1,500⑬すみっコぐらし10thふくろう他 1,200⑭陶器製花瓶ふくろう飾り 2,350⑮鴻池製作所ヌメ革貯金箱 4,800⑯メキシコトナラ焼灰皿サインなし 800⑰椅子に座ったミニふくろう 1,600→1,400⑱ロイヤルドルトンスノーマンマグ 2,600⑲ツボ押しクッションふくろう形 1,800⑳ミンクキーチェーン 1,300→800㉑レトロドール用椅子 1,980→1,500㉒シェルビーズポシェット 1,300→1,000㉓hatohasi二つ折財布 1,600→1,400（お値下げ分 1,680）合計 23点 42,340おまとめ送料分 △8,340差引合計 34,000円種類···ミニチュア



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