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DURALEX デザートプレート食洗機可能
商品番号 D34950802614
商品名

DURALEX デザートプレート食洗機可能
ブランド名 デュラレックス
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古道具屋で購入したデュラレックス可愛いプレートです。購入時から傷があります。カラー···イエロー、サーモンピンク種類···皿・プレート直径　約19.5cm神経質な方はお取引をご遠慮ください。古いものに良さを感じていただける方10枚目画像は盛り付け参照例です。フランスアンティーク蚤の市古道具レトロ
http://narcologia.ru/goods/freezer510698.html
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