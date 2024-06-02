DURALEX デザートプレート食洗機可能

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商品詳細
古道具屋で購入したデュラレックス可愛いプレートです。購入時から傷があります。カラー···イエロー、サーモンピンク種類···皿・プレート直径 約19.5cm神経質な方はお取引をご遠慮ください。古いものに良さを感じていただける方10枚目画像は盛り付け参照例です。フランスアンティーク蚤の市古道具レトロ
http://narcologia.ru/goods/freezer510698.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant449982.html
http://narcologia.ru/goods/troupe665211.html
DURALEX デュラレックス プレート 19cm デザートプレート サファイア ...
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DURALEX デュラレックス プレート 19cm デザートプレート サファイア ...
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デュラレックス プレート 19cm AMBER アンバー 強化ガラス （ DURALEX ...
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DURALEX JUNGLE GREEN（デュラレックス ジャングル グリーン ...
DURALEX デュラレックス プレート 19cm デザート...｜リビングート ...
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DURALEX デュラレックス プレート 19cm デザートプレート サファイア ...
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DURALEX デュラレックス プレート 19cm デザートプレート サファイア ...
DURALEX デュラレックス プレート 19cm デザートプレート サファイア ...
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デュラレックス プレート 19cm AMBER アンバー 強化ガラス （ DURALEX ...
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