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ワンダーデコール　アンティーク　壁飾り
商品番号 F14565649332
商品名

ワンダーデコール　アンティーク　壁飾り
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティーク　壁飾り庭に飾るつもりで購入致しました。アンティークショップ購入。ブロンズのような　ずっしりとした重みがあります。緑青がでていて、良い感じです。サイズ54センチ×17.5センチ存在感あります。(画像4は、A3のコピー紙です。参考にされてください)
http://narcologia.ru/goods/enquire408489.html
http://narcologia.ru/goods/septet146719.html
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