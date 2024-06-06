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- 【益子焼】手描き 蓋付き 塚本窯 陶器のシュガーポット キャンディポット
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商品詳細
【益子焼】手描き 蓋付き 塚本窯 陶器のシュガーポット キャンディポット ※10年程前に益子焼陶器市で購入しました。シュガーポットとしても、インテリアとしても置いておくだけで可愛いデザインの陶器です。※サイズ...高さ12cm径10cm※お値下げできません。#益子焼 #織部釉 #シュガーポット #キャンディポット #作家もの #逸品 #手描き#陶芸 #陶器
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