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【益子焼】手描き　蓋付き　塚本窯　陶器のシュガーポット　キャンディポット
商品番号 P53798798907
商品名

【益子焼】手描き　蓋付き　塚本窯　陶器のシュガーポット　キャンディポット
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【益子焼】手描き　蓋付き　塚本窯　陶器のシュガーポット　キャンディポット　※10年程前に益子焼陶器市で購入しました。シュガーポットとしても、インテリアとしても置いておくだけで可愛いデザインの陶器です。※サイズ...高さ12cm径10cm※お値下げできません。#益子焼　#織部釉　#シュガーポット　#キャンディポット　#作家もの　#逸品　#手描き#陶芸　#陶器
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