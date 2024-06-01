★２ケセット・新品★ペンドルトン　ステンレスタンブラー

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商品詳細
★２ケセット・新品★ペンドルトン ステンレスタンブラー品質表示実容量：約590ml保温効力：47.7℃（６時間）保冷効力：11.1℃（６時間）内瓶：ステンレス鋼胴部：ステンレス鋼フタ：AS樹脂、ABS樹脂パッキン：シリコーンゴムストロー：コポリエステル素材···ステンレス ・お値下げ不可でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reflector671964.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei928171.html
http://narcologia.ru/goods/seamless787629.html
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