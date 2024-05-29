深川製磁　ブルーワイナリー　ゴブレット　2客セット

深川製磁 ブルーワイナリー ゴブレット 2客セットです(^^)陶器が趣味でアウトレットで購入後に自宅鑑賞用の窓付き棚に保管していましたが今回新しく陶器を購入したので棚整理の為、出品いたします♪目立つ汚れ等は無く、美品でありますがアウトレット品であるため、黒点や汚れ、色ムラ、キズ、柄の大きさが多少違う等見受けられる場合もあります。完璧を求められる方は購入をお控えくださいm(__)m素人検品と自宅保管であることをご理解いただいた上でご購入をお願いしますm(__)m専用の箱はありませんので陶器に丁寧にプチプチを巻いて割れ防止をしてリサイクル段ボールで発送いたします(*´ω`*)【商品状態】窯 元：深川製磁サイズ：口径8.5cm高さ9.5cm材 質：磁器（有田焼）セット(2つ)素材···陶磁器(セラミック)電子レンジ・食器洗浄機可お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ)フリーカップお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)



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未使用品】深川製磁 ブルーワイナリー ゴブレット タンブラーグラス 2 ...



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深川製磁 ブルーチャイナ ゴブレット フリーカップ 5客-



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ブルーワイナリー ペア角小鉢