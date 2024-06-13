月デザイン ブリキベル 壁掛けインテリア 風水 幸せのムーン 美しい音色



【太陽と月デザイン】ブラス インテリアベル 壁掛け 美しい音色 ベル



ブリキベル 太陽と月 壁掛けインテリア カラフルビーズ インテリア雑貨



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ムーンフェイズ壁掛け,美しい月の満ち欠けの装飾 - 手織り木製ウォールアート - シックな女の子へのギフト、寝室、寮、リビングルーム、アパートに Ericat



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ブリキベル太陽と月をデザインしたブリキのベルです。大小たくさんのベルが心地よい音色を奏でます。※ハンドメイドのため、サイズ及び色合い・表情などがひとつひとつ多少違いがあります。予めご了承下さい。生産地インドサイズ約W37cm×L67cmテイスト...北欧、アンティーク置物...風水