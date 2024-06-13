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月デザイン ブリキベル 壁掛けインテリア 風水 幸せのムーン 美しい音色
商品番号 A59845404609
商品名

月デザイン ブリキベル 壁掛けインテリア 風水 幸せのムーン 美しい音色
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,156 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブリキベル太陽と月をデザインしたブリキのベルです。大小たくさんのベルが心地よい音色を奏でます。※ハンドメイドのため、サイズ及び色合い・表情などがひとつひとつ多少違いがあります。予めご了承下さい。生産地インドサイズ約W37cm×L67cmテイスト...北欧、アンティーク置物...風水
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