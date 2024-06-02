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古道具 銅 鯛 置物 年代物 鯛型
商品番号 Y27834429247
商品名

古道具 銅 鯛 置物 年代物 鯛型
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 7,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作品の年代等、正確な製作時期　製作地はわかりません。美術価値は不明なので、ご自身が気に入ればそれが一番かと思います。凄い骨董だったら大事にして頂けたら嬉しいです中国美術、骨董、朝鮮美術のコレクション納戸整理していて出てきましたが、時代に対してのクレームは困るので現代美術と思ってください。ご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。
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