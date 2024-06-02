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商品詳細
作品の年代等、正確な製作時期 製作地はわかりません。美術価値は不明なので、ご自身が気に入ればそれが一番かと思います。凄い骨董だったら大事にして頂けたら嬉しいです中国美術、骨董、朝鮮美術のコレクション納戸整理していて出てきましたが、時代に対してのクレームは困るので現代美術と思ってください。ご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。
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古道具 銅 鯛 置物 年代物 鯛型 - 置物
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古銅製 鯛型水滴 文鎮 - 通販 - gofukuyasan.com
古銅製 鯛型水滴 文鎮
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