木製　木彫り　2頭の馬　　置物

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商品詳細
全体のサイズ横幅 52.5センチ高さ 55センチ奥行き 23センチ製造元、作者など不明です。木彫りの馬落としきれない汚れ、傷あり。
http://narcologia.ru/goods/perforce858765.html
http://narcologia.ru/goods/stage599097.html
http://narcologia.ru/goods/composite116254.html
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