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木製　木彫り　2頭の馬　　置物
商品番号 L82433982870
商品名

木製　木彫り　2頭の馬　　置物
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全体のサイズ横幅　52.5センチ高さ　55センチ奥行き　23センチ製造元、作者など不明です。木彫りの馬落としきれない汚れ、傷あり。
http://narcologia.ru/goods/perforce858765.html
http://narcologia.ru/goods/stage599097.html
http://narcologia.ru/goods/composite116254.html
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