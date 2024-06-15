80s ヴィンテージ*ココジョー*タヒチアンガール*ハワイ オブジェ 置物 飾り

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ココジョーの値段と価格推移は？｜1件の売買データからココジョーの ... ココジョーの値段と価格推移は？｜1件の売買データからココジョーの ...



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2023年最新】ハワイココジョーの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】ハワイココジョーの人気アイテム - メルカリ



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【送料無料！】送料無料ですが発送方法は佐川急便の宅配便を利用しますので、お荷物追跡、補償も付いておりますので安心です。【値下げに関して】大幅な値下げはできませんが、少しくらいなら値下げ可能です。値下げをご希望の方はコメント欄よりメッセージをお願いします。≫80sヴィンテージ*COCOJOE'sココジョー*タヒチアンガール*ハワイオブジェ置物飾りアロハタヒチ*ビンテージ*アンティーク*古道具どこかコミカルでジョークのきいた、南国ハワイらしいオブジェ。インテリアや、お部屋の片隅。さまざまなシチュエーションで活躍してくれそうです。空間を問わず魅力を発揮して、雰囲気良くお使い頂けます。※画像のインテリア、小物類、服飾品など出品物以外は付属致しません。ブランド、メーカーCOCOJOE'sサイズH27.5×W10.5×D6.2cm※採寸、寸法は多少の誤差がある場合がございます。カラーブラック系素材、材質、品質LAVA（溶岩）年代、年式1981年コンディション古いお品ですので多少の傷、擦れ、汚れ等みられますがいずれも大きく美観を損ねるダメージはなく、全体のコンディションは良好で、まだまだ十分ご使用頂けるお品かと思います。感覚には個人差御座いますので、念のため、気になる方、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。あくまでヴィンテージ品ということをご理解の上、ご購入お願い致します。※プロフィールを必ずお読み頂き、ご購入をお願い申し上げます。ご購入頂きました時点で承諾済みとさせて頂き、お取引を進めさせて頂きます。