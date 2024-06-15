ラオス 少数民族 刺繍 タペストリー テキスタイル 布 生地②

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37×180cmラオスの少数民族が作った生地です。20年以上前に父がラオス人の知り合いからもらったものですが、その後使用することなく保管していました。ストールとして、壁掛けとして、テーブルなどに敷くマットとしていかがでしょうか。刺繍の糸の色がとても美しいです。糸が表に出ている部分が何ヵ所かあります。ほんの少しですがよく見ると白っぽくなっている部分がありますが、拭けば取れそうな感じです。全体的に状態はいいほうだと思いますが、長期保管であることをご理解いただける方にお譲りします。値段交渉可