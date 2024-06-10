【早割】海を感じるクリスマスオーナメント

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海を感じるクリスマスツリーのオーナメント特集 | Sul Mare 海を感じるクリスマスツリーのオーナメント特集 | Sul Mare

ご覧頂きまして有り難うございます。海を感じるクリスマスオーナメント15点セットです。オーナメントには様々なシェル、シーグラス、カピス貝、クリスマスモチーフ等の素材を使用しています。【早割】通常価格4,200円➝3,800円早割は10月末までになります。◻️サイズ雪の結晶(アクリル)約9cmベル(メタル)約5cmプレゼント(木製)約4cm小瓶約5cmカモシカ約6cm流木シェル約7cm文字プレート約3.5cm雪の結晶約6cmシーグラスツリー約6cmカピス貝約6cmシェル約1cm~約5cm⚠️ご購入の際はお手数ですがプロフィール一読してからのお手続きをお願いいたします☺️【ハンドメイド品について】こちらの商品はハンドメイド品です。ご理解頂ける方のご購入をお願いいたします。【天然素材について】天然素材上、欠け割れ等ある場合がありますが、風合いとしてお楽しみ頂けますと幸いです。※お値下げ交渉はご遠慮ください。※事前のご連絡で同時梱包割引きします。流木流木ツリーツリーウッドツリーオーナメントナチュラルオーナメント小物モービルガーランドクリスマスクリスマスオーナメントクリスマス雑貨北欧雑貨北欧テイストオーナメントナチュラル小物インテリアプレゼントギフト