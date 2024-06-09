MASU alienTシャツ

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商品詳細
8月の頭に購入しました！何度か着用しましたが、目立った傷などはなく、まだまだご愛用していただけるかと思います！180センチで普通に着るとタックインできないぐらいの丈です。気になることございましたらお気軽にコメントください！お待ちしております^_^カラー···グレーカラー···ブラックネック···Vネック季節感···夏季節感···夏、秋
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