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BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ トライアングル バックル ベルト
商品番号 P38611841432
商品名

BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ トライアングル バックル ベルト
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただきありがとうございます！ボッテガヴェネタのトライアングルベルトになります。定番のカラーになります♪ダニエル期のモデルです！お洋服やシーンによって色々な使い方ができ、色んなパターンを楽しんでいただけます！●参考定価：-●サイズ：-●素材：レザー●付属品：-●品番：-●その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/Taipei941871.html
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