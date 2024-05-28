BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ トライアングル バックル ベルト

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閲覧いただきありがとうございます！ボッテガヴェネタのトライアングルベルトになります。定番のカラーになります♪ダニエル期のモデルです！お洋服やシーンによって色々な使い方ができ、色んなパターンを楽しんでいただけます！●参考定価：-●サイズ：-●素材：レザー●付属品：-●品番：-●その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。素材···本革カラー···ブラック