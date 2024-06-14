【極美品 付属品完備】ディオールオム 長財布 ラウンドファスナー メンズ 紺

管理番号90-0002200891○アイテムDiorHOMMEディオールオム長財布ラウンドファスナーメンズレディース紺ネイビーシルバー金具レザー本革牛革付属品：箱付き、ギャランティカード付き○サイズタテ：10.5cmヨコ：19cmマチ：2.5cmカードポケット×12小銭入れ×1お札入れ×2その他ポケット×2平置き実寸。着画はお断りいたします。○カラーネイビー○素材レザー○状態ASS新品・タグ付きS未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。A多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく使用していただけます。B特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ありません。C状態が悪く使用感の強いお品となっております。Dジャンク品or難あり品※状態判断は当方の主観です。そのため「状態記載が思ってたのと違った」などという理由での返品はお断りさせていただきます。＊あくまで一度人の手にわたった中古品ですので、多少の擦れや汚れはあるものとご理解ください。目立つダメージなどはできる限り画像に掲載させて頂きますが、個人出品のため気付かない見落としがある場合がございます。新品同様の完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。画像でご確認の上、ご不明な点は入札前に必ずご質問ください。ご質問なき落札後のクレーム等は応じかねますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○配送簡易包装にて発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



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