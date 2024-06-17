ヨウジヤマモト ニューエラ ウールギャバジン 59fifty cap ...

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商品詳細
2019f/w ヨウジヤマモトニューエラ1～2回しか着用していないのでとても奇麗な状態です。ショッパーもお付けいたしますが、ショッパーには折り目が入ってしまっています。color:black/blacksize:71/4今シーズンはヨウジヤマモトのアイコン素材\"ウールギャバジン\"を使用したヘッドウェア今シーズンはヨウジヤマモトのアイコン素材\"ウールギャバジン\"を使用したヘッドウェアリリース。「59FIFTY」と「9THIRTY」の定番モデルに加えて、ハットタイプの「Adventure」もご用意。ブラックとシルバーのロゴの刺繍、素材感とも相まってシックな印象に仕上げています。BRAND:YOHJIYAMAMOTO×NEWERAITEM:59FIFTYPRICE:¥17,000+TAXFABRIC:WOOL100%(ウールギャバジン)SIZE:3=71/4,4=73/8,5=71/2ミンナノDAIWAPIER39ダイワピア1LDKオーラリーCOMOLISUNSEAGRAPHPAPERグラフペーパーUNIVERSALPRODUCTSユニバーサルプロダクツUNUSEDアンユーズドnonnativeNONNATIVEノンネイティブgramicciグラミチスタイリスト私物ah.hnauticaノーティカ長谷川昭雄A.HSSZminnanoWTAPSChampiondescendantjjjjoundennoyエンノイAHSSZWALLAROOロンハーマンronhermanRHCovyKITHkithUNIONロサンゼルスアパレルBottAimeLeonDoreAIMELEONDOREエメレオンドレNewBalance990VS3990v4990vs4990v2992grnewbalancemr993tb993tbニューバランス9919929939902002スウェードビルケンシュトックビームスクラークスワラビーブーツゴアテックス
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