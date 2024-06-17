Supreme シュプリーム SUPREME 21SS Milano Tee

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商品詳細
Supreme21ssMilanoTeeシュプリームミラノTシャツサイズ XL 着丈78cm 肩幅54cm 身幅64cm※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦願います。カラー ネイビータグ、ステッカーありです。開封済みですが、未使用品となります。ただし、自宅保管となる旨ご了承ください。写真撮るため開封はしてます。■その他アイテムもございますのでこちらからご覧ください↓#hana_Supreme一覧はこちら#hana_Tシャツ一覧はこちら#hana_メンズ一覧はこちら#supreme#シュプリーム#ミラノ#21ssモデル柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···ヘンリーネック季節感···春、夏、秋、冬
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